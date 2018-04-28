Regali Orsato alla Juventus. Rosso dubbio a Vecino, manca il rosso a Pjanic e grazia Cuadrado

Un primo tempo che farà molto discutere quello tra Inter e Juventus a San Siro. L'arbitro Orsato nel primo tempo ne ha combinate di tutte i colori. Prima ha espulso Vecino con un rosso diretto, un'esp...

A cura di Redazione Labaroviola 28 aprile 2018 21:35

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