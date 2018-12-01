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Gazzetta, Orsato torna ad arbitrare la Juventus. Ecco il perchè di questa scelta

Per ultimo, l’argomento più spinoso. Nicola Rizzoli ha designato Daniele Orsato. L’arbitro di Schio dirigerà per la prima volta una partita della Juve, dopo il famigerato Inter­Juventus della scorsa p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 15:05
Gazzetta, Orsato torna ad arbitrare la Juventus. Ecco il perchè di questa scelta -
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Per ultimo, l’argomento più spinoso. Nicola Rizzoli ha designato Daniele Orsato. L’arbitro di Schio dirigerà per la prima volta una partita della Juve, dopo il famigerato Inter­Juventus della scorsa primavera.

Nel campionato in corso Orsato ha arbitrato sei incontri di seconda o terza fascia. Rizzoli avrebbe potuto riproporre Orsato sulla Juve in 90 minuti più tranquilli, per esempio la settimana scorsa contro la Spal. Ha scelto un appuntamento impervio e si è preso una bella responsabilità.

Non l’ha fatto per provocare, ma per offrire all’ex collega l’occasione del grande riscatto. Ci auguriamo di cuore che la partita fili via liscia e che non offra episodi troppo interpretabili sull’uno e sull’altro versante. Un Orsato­bis... No, non ci vogliamo neppure pensare.

Sebastiano Varnazza, La Gazzetta dello Sport

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