Corriere dello Sport svela: “Orsato beccato a copiare i test nel raduno post pandemia”

La spiegazione che Orsato ha fornito a Cristante è peggio del male, perchè non sta né in cielo né in terra e ha veicolato un messaggio pericoloso anche per la base. Ma d’altro canto, Orsato – che fu beccato a copiare i test regolamentari nel raduno post-pandemia – col regolamento qualche problema, ogni tanto ce l’ha. Lo scrive il Corriere dello Sport.

