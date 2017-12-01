Caos a Napoli per una foto con Salvini: "Ci ha chiesto scusa per alcune frasi, scuse non accettate"

A poche ore dal match con la Juventus, il Napoli ha risposto con un tweet alle critiche per le foto che Insigne, Callejon e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis hanno concesso al leader della Lega...

A poche ore dal match con la Juventus, il Napoli ha risposto con un tweet alle critiche per le foto che Insigne, Callejon e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis hanno concesso al leader della Lega Matteo Salvini.

Ecco la risposta da parte del profilo Twitter ufficiale: "Per una questione di educazione abbiamo incontrato e ascoltato ieri sera Matteo Salvini che soggiornava nel nostro albergo. Salvini voleva porgere le sue scuse per le dichiarazioni contro i napoletani fatte in passato. Non le abbiamo accettate ma lo abbiamo ascoltato volentieri".

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