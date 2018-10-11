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Salvini: “Chiederemo alle società il 5-10% degli incassi per ordine pubblico”

Il Ministro degl’interni Matteo Salvini in una diretta Facebook ha dichiarato:“Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell’ordine sono impegnate a gestire l’ordine pubblico e chi paga? Noi. Chied...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 17:08
Salvini: “Chiederemo alle società il 5-10% degli incassi per ordine pubblico” - Italy's Interior Minister, Matteo Salvini arrives on October 8, 2018 to the headquarters of the Unione Generale del Lavoro (UGL, General Union of Labor) trade union in Rome, to attend a debate on the theme "Economic growth and social prospects in a E
Italy's Interior Minister, Matteo Salvini arrives on October 8, 2018 to the headquarters of the Unione Generale del Lavoro (UGL, General Union of Labor) trade union in Rome, to attend a debate on the theme "Economic growth and social prospects in a E
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Il Ministro degl’interni Matteo Salvini in una diretta Facebook ha dichiarato:

“Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell’ordine sono impegnate a gestire l’ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di calcio di destinare il 5-10% dell’incasso dei biglietti per la gestione dell’ordine pubblico. Non è giusto che siano gli italiani a pagare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta facebook dal tetto del Viminale, annunciando un emendamento al decreto sicurezza”.

Dichiarazioni registrate da calcioefinanza.it

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