Salvini: “Chiederemo alle società il 5-10% degli incassi per ordine pubblico”
Il Ministro degl’interni Matteo Salvini in una diretta Facebook ha dichiarato:“Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell’ordine sono impegnate a gestire l’ordine pubblico e chi paga? Noi. Chied...
Il Ministro degl’interni Matteo Salvini in una diretta Facebook ha dichiarato:
“Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell’ordine sono impegnate a gestire l’ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di calcio di destinare il 5-10% dell’incasso dei biglietti per la gestione dell’ordine pubblico. Non è giusto che siano gli italiani a pagare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta facebook dal tetto del Viminale, annunciando un emendamento al decreto sicurezza”.
Dichiarazioni registrate da calcioefinanza.it