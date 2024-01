Salvini ha in mente un terreno per il nuovo stadio della Fiorentina? Nazione: “Ipotesi caserma Perotti, pallino di Commisso”

Salvini ha in mente un terreno che faccia al caso della Fiorentina? «Posso fare una ricognizione con altri ministeri per vedere se ci sono delle aree pubbliche, dismesse, disponibili e che rispondono a quelle che sono le normative Uefa, sperando che non ci siano dei no ideologici da parte della sovrintendenza, del Comune o di chiunque altro», dice durante la sua visita al Viola Park di Bagno a Ripoli. Il pensiero vola alla caserma Perotti, vecchio pallino della proprietà Commisso. In passato, ci è stato fatto anche uno studio di fattibilità. Tutto è rimasto in sospeso, ma la situazione è in piena ebollizione. Lo riporta La Nazione.

