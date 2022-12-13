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Salvini: "A Milano i privati vogliono investire nello stadio e il Comune frena. A Firenze il contrario"

Matteo Salvini, presente a Firenze, ha parlato del nuovo stadio Franchi e del restyling che sarà pronto nel 2026

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2022 20:03
Salvini: "A Milano i privati vogliono investire nello stadio e il Comune frena. A Firenze il contrario" -
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Salvini: "A Milano i privati vogliono investire nello stadio e il Comune frena. A Firenze il contrario"

So che per lo stadio di Milano ci sono dei privati che metterebbero a disposizione 1,3 miliardi e il Comune rallenta inspiegabilmente. Qua mi sembra che sia il contrario, ossia che i soldi messi a disposizione dal pubblico non siano sufficienti, e quindi manchino dei quattrini. Quindi chi ce li mette?”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro con la stampa avvenuto nel cortile del Consiglio regionale toscano a Firenze parlando del progetto dello stadio nel capoluogo di regione toscano. Parole in chiaro riferimento alla Fiorentina per quanto riguarda il restyling dello stadio Franchi.

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