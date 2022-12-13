Salvini: "A Milano i privati vogliono investire nello stadio e il Comune frena. A Firenze il contrario"

Matteo Salvini, presente a Firenze, ha parlato del nuovo stadio Franchi e del restyling che sarà pronto nel 2026

A cura di Redazione Labaroviola 13 dicembre 2022 20:03

Condividi