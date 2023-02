Salvini sta con la Juventus: “Per fare plusvalenze bisogna essere in due ma si punisce solo un club”

“Il calcio deve tornare ad essere un divertimento ma non può essere una angoscia quotidiana perché l’Italia e la Lombardia hanno altri generi di problemi. Da tifoso milanista, non sono difensore della Juventus, mi è sembrato strano che in un sistema dove pare che tanti se non tutti hanno usato certi metodi… sia solo contro la Juve che si sia intervenuto a gamba tesa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto sul caso plusvalenze, come riportato dall’agenzia Adnkronos sul proprio sito.

“I tifosi della Juventus non hanno certo bisogno di me che poi faccio il ministro dei Trasporti.” ha proseguito Salvini.

Il vicepremier si dice “vicino ai tifosi della Juventus perché non c’entrano nulla” e che “se qualcuno ha sbagliato per carità di Dio è giusto che paghi” ma, osserva Salvini, “se ti accusano di fare delle plusvalenza e quindi di taroccare il valore dei giocatori…per taroccare bisogna essere in due, e quindi se puniscono solo uno, o il sistema è strabico o la Juve da fastidio”. A riportarlo è Calcio e Finanza.

