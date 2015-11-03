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Notizie Caso Plusvalenze Fiorentina

Allegri si sfoga dopo la penalizzazione: "Mancanza di rispetto per la Juventus. Basta, è surreale"

23 maggio 2023 09:43

Caso plusvalenze, il 22 maggio udienza per rivalutare sanzione Juventus. Possibile penalizzazione di 9 punti

10 maggio 2023 18:38

Moggi: "Calciopoli? Sanzionati perchè parlavo con i designatori, si poteva fare. Giustizia sportiva una dittatura"

25 marzo 2023 18:46

Sentite Moggi: "Verranno tolti 15 punti di penalizzazione alla Juventus. Plusvalenze sono ammesse"

18 marzo 2023 19:00

Salvini sta con la Juventus: "Per fare plusvalenze bisogna essere in due ma si punisce solo un club"

01 febbraio 2023 17:40

Juventus si arrampica sugli specchi dopo penalizzazione: "Nessuna motivazione, senza logica"

30 gennaio 2023 19:55

Tutta l'inciviltà dei tifosi della Juventus: minacce a Chinè, Gravina e compagna dopo sentenza

22 gennaio 2023 18:30

Cassano difende Juventus: "Legge vale per tutti, devono pagare tutte le squadre italiane"

21 gennaio 2023 15:23

Il Bayern Monaco si schiera con Commisso. Kahn: "Servono regole e sanzioni valide per tutti"

25 dicembre 2021 18:27

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