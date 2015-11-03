Notizie Caso Plusvalenze Fiorentina

Allegri si sfoga dopo la penalizzazione: "Mancanza di rispetto per la Juventus. Basta, è surreale"
23 maggio 2023 09:43
Caso plusvalenze, il 22 maggio udienza per rivalutare sanzione Juventus. Possibile penalizzazione di 9 punti
10 maggio 2023 18:38
Moggi: "Calciopoli? Sanzionati perchè parlavo con i designatori, si poteva fare. Giustizia sportiva una dittatura"
25 marzo 2023 18:46
Sentite Moggi: "Verranno tolti 15 punti di penalizzazione alla Juventus. Plusvalenze sono ammesse"
18 marzo 2023 19:00
Salvini sta con la Juventus: "Per fare plusvalenze bisogna essere in due ma si punisce solo un club"
01 febbraio 2023 17:40
Juventus si arrampica sugli specchi dopo penalizzazione: "Nessuna motivazione, senza logica"
30 gennaio 2023 19:55
Tutta l'inciviltà dei tifosi della Juventus: minacce a Chinè, Gravina e compagna dopo sentenza
22 gennaio 2023 18:30
Cassano difende Juventus: "Legge vale per tutti, devono pagare tutte le squadre italiane"
21 gennaio 2023 15:23
Il Bayern Monaco si schiera con Commisso. Kahn: "Servono regole e sanzioni valide per tutti"
25 dicembre 2021 18:27
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