Cassano difende Juventus: “Legge vale per tutti, devono pagare tutte le squadre italiane”

Antonio Cassano è intervenuto nel corso della consueta puntata della Bobo TV in diretta sulla piattaforma Twitch soffermandosi sulla sentenza ai danni della Juventus. Ecco le sue parole:

“Se vale per la Juve deve valere per tutto il resto del calcio italiano: non pensiamo che solo la Juventus ha fatto questa roba, se veramente l’ha fatta…Perchè alla fine la legge deve valere per tutti. Difficilmente a livello calcistico difendo la juve, però in questo caso sono dalla loro parte: se hanno sbagliato è giusto che paghino, ma deve valere per tutti. Penso che se lo facciano per tutti non sarà solo la Juve ma una valanga di squadre di tutte le categorie.”

ARRIVA LA SENTENZA PER LA JUVENTUS