Allegri si sfoga dopo la penalizzazione: “Mancanza di rispetto per la Juventus. Basta, è surreale”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la rovinosa sconfitta di ieri sera al Castellani contro l’Empoli e si è soffermato anche sulla nuova penalizzazione assegnata alla Juventus. Ecco alcune sue dichiarazioni in merito:

“I ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano. La partita di stasera ci poteva permettere di giocarci l’entrata in Champions con il Milan. Giochiamo così da gennaio. Vieni eliminato dal Siviglia e hai un crollo mentale, è naturale. Bisogna riposare, altrimenti con il Milan sarà più dura che mai. Servono 6 punti per rimanere secondi in classifica, perché al momento lo siamo. I ragazzi hanno fatto il massimo, mancano dieci giorni e saranno pesanti. La nostra è stata una situazione surreale. La squadra è stata fin troppo brava”.

“Bisogna sapere dove giocheremo. Se si dovesse andare in Europa League e se ce la faranno giocare non lo so. Da lì si parte. Se l’anno prossimo saremo fuori da tutto dovrai fare un programma senza vendere roba che non puoi vendere. Se l’anno prossimo la Juve è fuori da tutto non puoi tornare subito a vincere. L’importante è essere allineati. Abbandonare la Juventus in questo momento è da vigliacchi. Sono deluso e arrabbiato: stasera avevamo un’altra possiiblità, ma è stato tutto un rincorrere. E ripeto, alla squadra non ho da rimproverare nulla, questi ragazzi vanno solo applauditi.”

“Traversa di Milik, loro ripartono e segnano. Nel secondo tempo andiamo vicini al gol, sbagliamo e prendiamo il terzo. In questo momento bisogna avere la forza di stare zitti. Ma ci tengo a dire una cosa: la Juventus sul campo è seconda. Poi oggi potevamo fare meglio, ma i ragazzi non sono nei robot. Ma accettiamo tutto. Da persona lo dico: che finisca questa storia, che ci dicano dove giocheremo l’anno prossimo. Questo è uno stillicidio ed una mancanza di rispetto per gente che lavora, che gioca, per tutta la Juventus. Si deve decidere una cosa? Che si decida. A questo punto basta”

