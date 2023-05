Vlahovic viene sbeffeggiato in campo da Henderson dell’Empoli: “Uuh, 80 milioni oh”

Un video di pochi secondi diventa l’esatta trasposizione della caduta rovinosa della Juventus. Adesso che è nella polvere, c’è chi infierisce. L’atteggiamento di Liam Henderson nei confronti di Dusan Vlahovic è iconico. Il centrocampista scozzese dell’Empoli si prende gioco, al limite dello sberleffo, dell’attaccante.

Quel che gli dice, più ancora l’espressione che accompagna quelle parole, è emblematico. L’interpretazione del labiale è molto chiara, non c’è bisogno di ricostruzioni particolari. In un momento di pausa del gioco, nell’attesa che l’azione riprenda, Henderson procede a ritroso. È nei pressi di Vlahovic, gli passa davanti e si lascia sfuggire: “Uuh… 80 milioni oh!”.

Come a dire: sei stato pagato tanti soldi e questo è tutto quello che sai fare? Non ci fai paura… Il serbo è di spalle rispetto alla telecamera. Porta la mano davanti alla bocca e risponde qualcosa. Non si può sapere quali siano state le sue parole, ma non è così difficile immaginarle… Henderson non ne resta impressionato e continua gesticolando in maniera abbastanza plateale “Uuh… 80 milioni oh!”, mancava solo l’ironia dell’avversario per archiviare una giornata durissima per Vlahovic e il mondo Juve. Lo riporta Fanpage.it

PARLA L’EX CENTROCAMPISTA DELLA FIORENTINA