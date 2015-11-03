Labaro Viola

Notizie Penalizzazione Fiorentina

Serie A e scandalo arbitri: eventuali penalizzazioni e deferimenti incideranno sulla prossima stagione

30 aprile 2026 22:41

Allegri si sfoga dopo la penalizzazione: "Mancanza di rispetto per la Juventus. Basta, è surreale"

23 maggio 2023 09:43

I tifosi della Juventus esultano ma probabilmente non hanno capito. Avranno nuova penalizzazione

21 aprile 2023 13:38

Ha vinto la politica, ridati i punti di penalizzazione alla Juventus. Fra un mese una nuova penalizzazione

20 aprile 2023 18:37

I giudici si danno appuntamento a domani. Rinviata la decisione sulla penalizzazione della Juventus

19 aprile 2023 20:53

Mossa Juventus per ridurre penalizzazione: l'avvocato è il papà di un componente della Corte Federale

16 febbraio 2023 13:26

Juventus, meno male non è finita. Adesso dovranno pagare per la manovra stipendi

21 gennaio 2023 12:38

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