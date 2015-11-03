Notizie Penalizzazione Fiorentina

Serie A e scandalo arbitri: eventuali penalizzazioni e deferimenti incideranno sulla prossima stagione
30 aprile 2026 22:41
Allegri si sfoga dopo la penalizzazione: "Mancanza di rispetto per la Juventus. Basta, è surreale"
23 maggio 2023 09:43
I tifosi della Juventus esultano ma probabilmente non hanno capito. Avranno nuova penalizzazione
21 aprile 2023 13:38
Ha vinto la politica, ridati i punti di penalizzazione alla Juventus. Fra un mese una nuova penalizzazione
20 aprile 2023 18:37
I giudici si danno appuntamento a domani. Rinviata la decisione sulla penalizzazione della Juventus
19 aprile 2023 20:53
Mossa Juventus per ridurre penalizzazione: l'avvocato è il papà di un componente della Corte Federale
16 febbraio 2023 13:26
Juventus, meno male non è finita. Adesso dovranno pagare per la manovra stipendi
21 gennaio 2023 12:38
Archivio