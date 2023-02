Mossa Juventus per ridurre penalizzazione: l’avvocato è il papà di un componente della Corte Federale

Confermate le indiscrezioni di Sportitalia in merito alla scelta della Juventus per la propria difesa al Coni, sarà affidata all’Avvocato Clarizia. Un ulteriore dettaglio viene svelato da Michele Criscitiello, che lascia intendere come per i bianconeri si inizi a respirare un’aria di sostanziale ottimismo, soprattutto a causa dell’inconsistenza delle motivazioni federali.

La Juventus, al CONI, sarà difesa dall’Avv Clarizia. Il figlio dell’Avv Clarizia è uno dei componenti della Corte Federale, la stessa che ha inflitto il -15 iniziale. La FIGC schiererà l’Avv Terracciano e non Avv Viglione (titolare). Le motivazioni federali sono debolissime. pic.twitter.com/VXM7TFJubb — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) February 16, 2023

