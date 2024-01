“Italiano dimostra intelligenza. Fossi la Fiorentina gli farei un regalino dal mercato. Si gioca la Champions”

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Come ha visto Fiorentina-Bologna?

“Partita molto intensa, faticosa, vissuta sulla tattica. Si è appiattita sugli scontri la partita. Si sono equivalse anche se la Fiorentina ha avuto le occasioni migliori, togliendo i pali del Bologna. Kayode tra i migliori in campo. Zirkzee fa un numero in area ma sta col corpo indietro, è sbilanciato, peccato ma deve migliorare in fase realizzativa. Lo hanno paragonato al primo Ibra ma ci andrei cauto. Gioca bene, ma deve segnare, perché in attacco devi fare gol. Il Bologna è la rivelazione ma la Fiorentina è la costanza, nonostante le tante assenze. Su Italiano c’è scetticismo, ma ha dimostrato di essere intelligente, perché edita delle squadre anche diverse dal suo principio di gioco, accetta il compromesso ed è segno di intelligenza. Se fossi nella presidenza Viola, un regalino nel mercato di gennaio glielo farei, visto che è lì a giocarsi anche la Champions”.

