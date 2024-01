Italiano prende in braccio un bambino dopo la vittoria ed esulta con lui in campo. Il video da brividi

Un gesto bellissimo quello fatto da Vincenzo Italiano dopo il rigore trasformato da Maxime Lopez che ha dato la vittoria alla Fiorentina contro il Bologna. Il tecnico viola ha preso letteralmente dal pubblico un bambino, lo ha abbracciato e lo ha portato con se in campo festeggiando con lui nel tripudio generale. Ecco il video

Vincenzo Italiano knows how to celebrate 🔝🥳#CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/FRM2QnaQzy

