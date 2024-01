Pedullà: “La Juventus rinnova prima il contratto a Kean, poi può darlo in prestito alla Fiorentina”

Alfredo Pedullà, come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole su Kean:

“La Juve lo da via in prestito, ma prima deve rinnovare. Non può andare via e tornare a un anno di scadenza. Lui ha avuto sempre un rapporto particolare con Allegri, ma non in rotta di collisione, in fatto di avere una maggiore visibilità. Sempre stato un rapporto di stima, mai di frattura. Prestito con diritto o secco? Dipende. C’è anche il Monza che vuole spendere sull’attaccante. È un classe 2000, è sempre giovane. Per me è un attaccante forte. Prima domanda: sarà ancora Allegri l’allenatore della Juve il prossimo anno? Io non ci metterei tutte e due le mani sul fuoco.

Una società che può è in grado di mettere un diritto di riscatto. Ricordiamoci che la Juve lo ha pagato quasi 40 milioni per riportarlo in Italia. È una situazione che mi sorprenderei se non portasse al fatto di liberarlo in prestito. C’è stato un momento in cui ha giocato più di Vlahovic, andava in campo lui piuttosto che il centravanti serbo. Poi ha avuto problemi fisici, poi è diventato il secondo di Milik, poi il terzo. E le cose cambiano.

Poi se tu scopri Yildiz che parte addirittura titolare, è normale che per Kean si creano certe dinamiche. Kean per me è un grande attaccante, è un investimento che farei. Dobbiamo considerare anche l’alto ingaggio. Kean non è una punta classica, gioca al fianco di un’altra punta ma potrebbe anche giocare esterno”.

