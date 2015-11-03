Labaro Viola

Notizie Stefano Impallomeni Fiorentina

Impallomeni: "Fiorentina di un mese fa avrebbe vinto con la Juve. Palladino risolva il caso Gudmundsson"

30 dicembre 2024 18:40

"Italiano dimostra intelligenza. Fossi la Fiorentina gli farei un regalino dal mercato. Si gioca la Champions"

10 gennaio 2024 18:59

Impallomeni avverte: "A Roma la Fiorentina non può interpretarla all'acqua di rose come fa spesso"

08 dicembre 2023 18:21

Impallomeni sull'arbitraggio di Lazio-Fiorentina: "Marcenaro indeciso, ha trasmesso nervosismo"

31 ottobre 2023 18:40

Impallomeni: "Sorpreso dal ko della Fiorentina. Impotente nel reagire, pensavano fosse partita facile"

24 ottobre 2023 18:05

Impallomeni: "Fiorentina fiammeggiante, è da Champions. Vince anche partite che non merita"

03 ottobre 2023 18:00

Impallomeni su Gasperini: "Non sa perdere. Pensasse alle sostituzioni che peggiorano la squadra"

18 settembre 2023 18:40

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