Impallomeni: "Fiorentina di un mese fa avrebbe vinto con la Juve. Palladino risolva il caso Gudmundsson"

L'ex calciatore e giornalista, Stefano Impallomeni, ha parlato a TMW Radio soffermandosi sul pareggio tra Juventus e Fiorentina e sul momento di Albert Gudmundsson. Ecco le sue parole:"Se avesse incon...

L'ex calciatore e giornalista, Stefano Impallomeni, ha parlato a TMW Radio soffermandosi sul pareggio tra Juventus e Fiorentina e sul momento di Albert Gudmundsson. Ecco le sue parole:

"Se avesse incontrato la Fiorentina di un mese e mezzo fa avrebbe perso la Juve. Detto questo però la Fiorentina non deve disunirsi però per questo pari. La Juve ha fatto una grande partita ma questa Fiorentina ha dei valori. Per me deve risolvere il caso Gudmundsson. Non colpevolizzo nessuno, ma come Palladino ha riflettuto a inizio stagione dopo un inizio non buono, deve risolvere ora questa situazione. La Fiorentina deve riflettere sul perché non sta rendendo questo calciatore".

IL PRIMO ALLENAMENTO DEL 2025 SARA' AL FRANCHI. I DETTAGLI

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-festeggera-il-2025-con-i-tifosi-allenamento-a-porte-aperte-al-franchi-il-1-gennaio-alle-14-30/282770/