Impallomeni: “Sorpreso dal ko della Fiorentina. Impotente nel reagire, pensavano fosse partita facile”

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dei temi di giornata.

Ko inaspettato della Fiorentina:

“C’è stata una sottovalutazione. C’è stato poco equilibrio nel gestire la vittoria di Napoli. Pensava fosse più facile stavolta. L’Empoli è altra cosa rispetto a prima, Andreazzoli è proprio bravo. Mi ha sorpreso un ko così, l’ho vista giù di corda e dà un senso di incompiutezza…quando vedi che ci sono margini di crescita, arrivano questi ko.”

Campionato molto in bilico:

“Abbiamo visto come tre vittorie di seguito ti riportino in altro e come un ko possa far svanire tutto. L’Inter ha numeri da primato, miglior attacco e difesa. Mi ha sorpreso la Fiorentina, l’ho vista impotente nel reagire”.

