Nico Gonzalez: "Mai finto un infortunio. Grande responsabilità essere l'acquisto più caro della Fiorentina"

Durante l'intervista concessa a Ezzequiel, il numero dieci della Fiorentina, Nico Gonzalez, ha così parlato del periodo dell'infortunio che lo ha colpito lo scorso anno prima del Mondiale in Qatar: "A...

Durante l'intervista concessa a Ezzequiel, il numero dieci della Fiorentina, Nico Gonzalez, ha così parlato del periodo dell'infortunio che lo ha colpito lo scorso anno prima del Mondiale in Qatar: "Anche se prima dell’infortunio non credevo tanto a queste cose, oggi mi devo ricredere grazie a uno psicologo. Tanti che non mi vedevano da tempo, mi dicono che hanno visto in me un grande cambiamento. Io non me ne rendo conto, sono lo stesso a cui piace scherzare. Ma se gli altri lo dicono, significa che mi sta facendo bene. Non so se sento la pressione di essere l'acquisto più caro della storia della Fiorentina, è una grande responsabilità. Qui appena perdi 2 partite, il primo che finisce nel mirino sono io. Sono stato 2 anni qui e prima del Mondiale la gente voleva mangiarmi vivo perché credeva che fingessi un infortunio. Vivevo male la situazione, ma anche per questo c’è lo psicologo. Ad oggi sono molto tranquillo".

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