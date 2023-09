Impallomeni su Gasperini: “Non sa perdere. Pensasse alle sostituzioni che peggiorano la squadra”

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi del giorno.

Chi l’ha delusa di più in questo turno? “Il Milan nel derby e Gasperini per le parole post-partita. Non sa perdere. Pensasse alle sostituzioni che hanno peggiorato la squadra. A volte anche un’autocritica fa bene.”

L’EX ALLENATORE DELLA FIORENTINA PARLA DEI DUE EX ATTACCANTI VIOLA