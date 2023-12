Impallomeni avverte: “A Roma la Fiorentina non può interpretarla all’acqua di rose come fa spesso”

ù

Nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del giorno Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Roma-Fiorentina sarà una sfida d’alta quota:

“Per la Roma serve per mantenere continuità, ma anche per la Fiorentina che è in corsa per l’Europa. Questa sfida la Viola dovrà interpretarla bene e non all’acqua di rose come spesso le accade. O fa partite come quella al Maradona o si scioglie. Non sa gestire bene la fase di transizione ma fa un ottimo calcio. La Roma è più solida, Mourinho sa leggere bene le partite quest’anno in corsa. Ha una rosa superiore, sotto questo aspetto, mancano le alternative in difesa ma può lottare finalmente per raggiungere il quarto posto. Roma-Fiorentina è una partita da non sbagliare, per entrambe”.

