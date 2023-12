Chiellini racconta: “Giocare a Firenze non è facile, le pressioni dei tifosi della Fiorentina sono alte”

Giorgio Chiellini, nella sua intervista al canale You Tube Away Days, ha parlato anche della sua esperienza con la maglia della Fiorentina, nella stagione 2004/2005. Queste le parole del difensore ex Juventus: “Questa è stata la prima maglia indossata nella mia carriera in serie A. Giocare a Firenze non è facile, per nulla. I tifosi della Fiorentina sono molto passionali e hanno ambizioni elevate per ogni partita e la Fiorentina ti fa sentire davvero in un top club”

