Con la nuova cittadella della Fiorentina anche il centro sportivo verrà spostato alla Mercafir

Con il nuovo stadio verrà abbandonato anche il centro sportivo della squadra a Campo di Marte. Sarà tutto nel quartiere viola a Novoli

Il destino del nuovo stadio e della cittadella viola è legato allo spostamento della Mercafir. Il progetto della Fiorentina sta andando avanti: a fine anno saranno consegnati gli elaborati aggiuntivi al progetto già presentato a Palazzo Vecchio. Si parla anche del centro sportivo della Fiorentina, che non potrà restare al Campo di Marte con lo stadio a Novoli. Dovrà essere aperto un capitolo per la riconversione dei campi da calcio che erano del Castello e, soprattutto, per le strutture sportive in attività. Perché è proprio quella l’area individuata per far nascere il nuovo centro sportivo.