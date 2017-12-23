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Nardella a La Nazione: "Con le polemiche non si costruisce il nuovo stadio. Adesso tocca agli uffici tecnici"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione in realazione al tema caldissimo del nuovo stadio della Fiorentina:“Voglio essere molto chiaro, una volta per tutt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 13:15
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Il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione in realazione al tema caldissimo del nuovo stadio della Fiorentina:

“Voglio essere molto chiaro, una volta per tutte. Non è con le polemiche che costruiamo il nuovo stadio. Quindi non voglio fare alcuna questione, quello che mi sta a cuore è raggiungere l'obbiettivo nell'interesse di Firenze. Dobbiamo rispondere con i fatti e quando lo dissi mi riferivo al lavoro che adesso tocca agli uffici tecnici per controllare l'avanzamento del progetto e far si che la struttura cominci a prendere forma”.

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