Ansa, per Pedro sarà decisivo l'esito delle visite mediche a Firenze altrimenti il trasferimento salta

Ufficialmente non sono ancora arrivate le cifre ma sembra che l'accordo tra Fiorentina e Fluminense per Pedro sia arrivato sulla base di 12 milioni di euro. Secondo quanto riporta Ansa.it il trasferim...

Ufficialmente non sono ancora arrivate le cifre ma sembra che l'accordo tra Fiorentina e Fluminense per Pedro sia arrivato sulla base di 12 milioni di euro. Secondo quanto riporta Ansa.it il trasferimento dell'attaccante è legato all'esito delle visite mediche a cui sarà sottoposto al suo arrivo a Firenze. Pedro infatti è reduce da un brutto infortunio alla coscia destra ed ha ripreso ad allenarsi solamente una settimana fa.