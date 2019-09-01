Ansa, per Pedro sarà decisivo l'esito delle visite mediche a Firenze altrimenti il trasferimento salta
Ufficialmente non sono ancora arrivate le cifre ma sembra che l'accordo tra Fiorentina e Fluminense per Pedro sia arrivato sulla base di 12 milioni di euro. Secondo quanto riporta Ansa.it il trasferim...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 12:17
Ufficialmente non sono ancora arrivate le cifre ma sembra che l'accordo tra Fiorentina e Fluminense per Pedro sia arrivato sulla base di 12 milioni di euro. Secondo quanto riporta Ansa.it il trasferimento dell'attaccante è legato all'esito delle visite mediche a cui sarà sottoposto al suo arrivo a Firenze. Pedro infatti è reduce da un brutto infortunio alla coscia destra ed ha ripreso ad allenarsi solamente una settimana fa.