Labaro Viola

Ansa, per Pedro sarà decisivo l'esito delle visite mediche a Firenze altrimenti il trasferimento salta

Ufficialmente non sono ancora arrivate le cifre ma sembra che l'accordo tra Fiorentina e Fluminense per Pedro sia arrivato sulla base di 12 milioni di euro. Secondo quanto riporta Ansa.it il trasferim...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 12:17
Ansa, per Pedro sarà decisivo l'esito delle visite mediche a Firenze altrimenti il trasferimento salta -
News
Fiorentina
Fluminense
Pedro
Condividi

Ufficialmente non sono ancora arrivate le cifre ma sembra che l'accordo tra Fiorentina e Fluminense per Pedro sia arrivato sulla base di 12 milioni di euro. Secondo quanto riporta Ansa.it il trasferimento dell'attaccante è legato all'esito delle visite mediche a cui sarà sottoposto al suo arrivo a Firenze. Pedro infatti è reduce da un brutto infortunio alla coscia destra ed ha ripreso ad allenarsi solamente una settimana fa.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok