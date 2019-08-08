La Fiorentina ha offerto 15 milioni più 3 di bonus per l'attaccante Pedro Guilherme del Fluminense
Secondo quanto riportato dal sito brasiliano Netflu.com, la Fiorentina ha offerto 15 milioni di euro più 3 di bonus per l'attaccante del Fluminense Pedro Guilherme. Il calciatore ha già dato il via li...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 15:43
Secondo quanto riportato dal sito brasiliano Netflu.com, la Fiorentina ha offerto 15 milioni di euro più 3 di bonus per l'attaccante del Fluminense Pedro Guilherme. Il calciatore ha già dato il via libera all'operazione. L'accordo per il trasferimento ufficiale potrebbe arrivare la prossima settimana.