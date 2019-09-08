CorSport, Pedro finalmente è arrivato a Firenze, da domani sarà a disposizione di Montella

Pedro è finalmente atterrato a Firenze ieri sera dopo ritardi burocratici ed aerei. La Fiorentina l'ha acquistato dalla Fluminense per 13-14 milioni più percentuale sulla sua futura rivendita. Secondo...

Pedro è finalmente atterrato a Firenze ieri sera dopo ritardi burocratici ed aerei. La Fiorentina l'ha acquistato dalla Fluminense per 13-14 milioni più percentuale sulla sua futura rivendita. Secondo Il Corriere dello Sport oggi il giovane brasiliano si riposerà e metabolizzerà un po' il fuso orario. Da domani l'attaccante sarà a disposizione di Montella. Per lui, come anche per i suoi compagni si prospetta una settimana di duro lavoro in vista di Fiorentina-Juventus. Il brutto infortunio subito al ginocchio è ormai passato e Pedro ha gran voglia di mettersi in mostra.