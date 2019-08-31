Di Marzio, si cerca l'intesa tra i viola e la Fluminense per Pedro. Presto potrebbe arrivare la chiusura
I contatti sono continui e proseguono anche in questi minuti. Va avanti il lavoro della Fiorentina per portare Pedro in viola. La volontà è quella di trovare l'intesa totale tra le parti affinché ques...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 21:56
I contatti sono continui e proseguono anche in questi minuti. Va avanti il lavoro della Fiorentina per portare Pedro in viola. La volontà è quella di trovare l'intesa totale tra le parti affinché questa operazione possa chiudersi e arrivi l'ok alla partenza del giocatore da parte della Fluminense. Insomma, avanti tutta per la punta brasiliana.
Gianlucadimarzio.com