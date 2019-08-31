Di Marzio, si cerca l'intesa tra i viola e la Fluminense per Pedro. Presto potrebbe arrivare la chiusura

I contatti sono continui e proseguono anche in questi minuti. Va avanti il lavoro della Fiorentina per portare Pedro in viola. La volontà è quella di trovare l'intesa totale tra le parti affinché ques...

A cura di Redazione Labaroviola 31 agosto 2019 21:56

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