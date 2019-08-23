Sky, se Simeone va al Cagliari la Fiorentina per sostituirlo punta Pedro del Fluminense
Secondo Sky Sport la Fiorentina è sempre più attiva sul mercato. I viola infatti sembra stiano cercando anche una prima punta per sostituire Giovanni Simeone che è ormai destinato a partire probabilme...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 00:34
Secondo Sky Sport la Fiorentina è sempre più attiva sul mercato. I viola infatti sembra stiano cercando anche una prima punta per sostituire Giovanni Simeone che è ormai destinato a partire probabilmente per Cagliari. Pradè così ha come obiettivo il talento del Fluminense Pedro.