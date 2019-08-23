Sky, se Simeone va al Cagliari la Fiorentina per sostituirlo punta Pedro del Fluminense

Secondo Sky Sport la Fiorentina è sempre più attiva sul mercato. I viola infatti sembra stiano cercando anche una prima punta per sostituire Giovanni Simeone che è ormai destinato a partire probabilme...

A cura di Redazione Labaroviola 24 agosto 2019 00:34

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