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Sky, se Simeone va al Cagliari la Fiorentina per sostituirlo punta Pedro del Fluminense

Secondo Sky Sport la Fiorentina è sempre più attiva sul mercato. I viola infatti sembra stiano cercando anche una prima punta per sostituire Giovanni Simeone che è ormai destinato a partire probabilme...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 00:34
Sky, se Simeone va al Cagliari la Fiorentina per sostituirlo punta Pedro del Fluminense -
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Secondo Sky Sport la Fiorentina è sempre più attiva sul mercato. I viola infatti sembra stiano cercando anche una prima punta per sostituire Giovanni Simeone che è ormai destinato a partire probabilmente per Cagliari. Pradè così ha come obiettivo il talento del Fluminense Pedro.

 

 

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