TMW, domani Pedro sarà in Italia. Arriva alla Fiorentina per 13 milioni, per lui cinque anni di contratto
La Fiorentina chiude per Pedro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’attaccante del Fluminense, che domani sarà in Italia, arriverà a titolo definitivo per un’operazione da 13 milioni di...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 10:21
La Fiorentina chiude per Pedro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’attaccante del Fluminense, che domani sarà in Italia, arriverà a titolo definitivo per un’operazione da 13 milioni di euro. Per lui cinque anni di contratto.
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