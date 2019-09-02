Ufficiale: Pedro arriva a titolo definitivo dal Fluminense
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dal Fluminense FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abreu Dos Santos Pedro Herrique. Pedro, nato a Rio de Janeiro (Bra...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 17:55
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dal Fluminense FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abreu Dos Santos Pedro Herrique. Pedro, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 20 giugno 1997, con la maglia del Club brasiliano ha già collezionato 58 presenze e realizzato 20 reti.
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