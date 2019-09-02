Visite mediche terminate per Pedro. Ora la firma del contratto

Sono terminate le visite mediche di Pedro, attaccante brasiliano in procinto di firmare con la Fiorentina. Il giocatore, ormai ex Fluminense, è uscito pochi minuti fa dalla clinica romana di Villa Stu...

Sono terminate le visite mediche di Pedro, attaccante brasiliano in procinto di firmare con la Fiorentina. Il giocatore, ormai ex Fluminense, è uscito pochi minuti fa dalla clinica romana di Villa Stuart (dopo essere arrivato stamattina a Fiumicino dal Brasile): adesso è attesa la firma sul contratto che lo legherà alla maglia viola per i prossimi anni.

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