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Pedro ed il suo mancato esordio in serie A. Il brasiliano ancora non è al 100% dopo l'infortunio di agosto

Oggi Tuttosport riporta un'analisi su Pedro, l'attaccante brasiliano acquistato per 13 milioni + bonus dalla Fluminense. Il numero 9 viola sta ancora aspettando di esordire in Serie A. La domanda però...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 09:59
Pedro ed il suo mancato esordio in serie A. Il brasiliano ancora non è al 100% dopo l'infortunio di agosto -
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Oggi Tuttosport riporta un'analisi su Pedro, l'attaccante brasiliano acquistato per 13 milioni + bonus dalla Fluminense. Il numero 9 viola sta ancora aspettando di esordire in Serie A. La domanda però sorge spontanea perchè lui è ancora assente? Sembra non ci sia alcun mistero l'assenza è dovuta sempre all'infortunio subito lo scorso agosto, Montella vuole quindi che il brasiliano sia pronto al 100% prima del suo lancio.

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