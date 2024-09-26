Scontri di Genova: rischio porte chiuse per Genoa-Juventus di sabato, domani la decisione

Quello che filtra è che saranno presi provvedimenti per gli scontri pre e post derby tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria

A cura di Redazione Labaroviola 26 settembre 2024 22:11

Condividi