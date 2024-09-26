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Scontri di Genova: rischio porte chiuse per Genoa-Juventus di sabato, domani la decisione

Quello che filtra è che saranno presi provvedimenti per gli scontri pre e post derby tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2024 22:11
Scontri di Genova: rischio porte chiuse per Genoa-Juventus di sabato, domani la decisione -
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La partita Genoa-Juventus, in programma allo Stadio Luigi Ferraris sabato 28 settembre 2024 alle ore 18:00, potrebbe non vedere la presenza dei tifosi bianconeri o addirittura disputarsi a porte chiuse. La gara è valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

La decisione verrà presa nelle prossime ore ed è oggetto di valutazione in sede di Osservatorio e di Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. La proposta è stata fatta dopo gli scontri avvenuti mercoledì 25 settembre 2024, prima e dopo il derby di Coppa Italia Genoa-Samp, terminato con la vittoria ai rigori e il passaggio del turno da parte dei blucerchiati. Si attende una decisione per la mattinata di venerdì 27 settembre 2024.

A rischio porte chiuse potrebbe essere anche la prima gara interna dei blucerchiati, dopo quanto accaduto. Si tratta di Sampdoria-Juve Stabia, in programma venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 20:30, partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B.

Lo riporta www.rainews.it

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