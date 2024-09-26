Spalletti ammette: "Ho fatto una brutta figura agli Europei. Ora ho iniziato un'operazione di riscatto"

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia ed ex allenatore, tra le altre di Empoli, Venezia, Udinese, Roma, Inter e Napoli, ha visitato il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, invitato dal Pre...

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia ed ex allenatore, tra le altre di Empoli, Venezia, Udinese, Roma, Inter e Napoli, ha visitato il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, invitato dal Presidente di FANEP (FAmiglie NEurologia Pediatrica). L'allenatore è arrivato intorno alla 10 di questa mattina e ha incontrato Simona Chiodo, direttrice dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, e un gruppo di famiglie.

Spalletti si è soffermato anche su alcuni temi, confermando che ha a cuore la salute dei suoi giocatori: "I miei calciatori - si legge su SportFace.it - debbono sentire che voglio loro bene, per me è fondamentale. Io sono colui il quale ha fatto brutta figura agli Europei, ma ha avviato una operazione di riscatto tramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio".

Il commissario tecnico è stato al primo piano dell’unità operativa di neuropsichiatria infantile, dove ha potuto fare visita a malati, volontari Fanep, medici e operatori sanitari. Spalletti siede sulla panchina dell'Italia dall'1 settembre 2023 e ha finora diretto 16 partite con una media di 1,94 punti per partita. All'Europeo la Nazionale è stata eliminata agli ottavi di finale perdendo 2-0 contro la Svizzera. Lo riporta TMW.

IL PARERE DI BENEDETTO FERRARA

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