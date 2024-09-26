Ferrara: "Trasformare braccetto Biraghi una scommessa. Può giocare più lui di Gosens nella difesa a 4"

Voglio che non si limiti la Fiorentina solo alla questione della difesa a 3 o a 4

Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"La difesa? Premetto che questa storia della difesa a 3 o 4 mi eccita fino ad un certo punto, sarò impopolare. Non dobbiamo pensare che con la difesa a 3 si prende gol e con quella a 4 no. L'idea di trasformare, e reinventare, Biraghi da terzino a braccetto è stata una scommessa. Tra l'altro nella difesa a 4 Biraghi avrebbe più probabilità di Gosens di giocare, perchè il tedesco sarebbe adattato. Si tratta di un puzzle e penso ci sia un dialogo tra allenatore e squadra per capire in che direzione andare.

Hanno detto tutti che contro la Lazio è stata una svolta. In ogni caso la vittoria fa lavorare con serenità ed adesso bisogna costruire un legame indissolubile tra Gudmundsson e Kean perchè quei due se girano possono essere una delle coppie più forti della Fiorentina."

L'OPINIONE DELL'EX DIFENSORE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/galbiati-la-fiorentina-continua-a-subire-gol-e-occasioni-con-facilita-biraghi-non-puo-fare-il-centrale/269780/