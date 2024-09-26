Galbiati: "La Fiorentina continua a subire gol e occasioni con facilità. Biraghi non può fare il centrale"

L'ex difensore, Roberto Galbiati, ha parlato a Lady Radio e si è soffermato sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:“Penso che Commisso si aspetti molto da Palladino. Lo ha detto anche nell’u...

L'ex difensore, Roberto Galbiati, ha parlato a Lady Radio e si è soffermato sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Penso che Commisso si aspetti molto da Palladino. Lo ha detto anche nell’ultima intervista, che per come ha lavorato sul mercato la società questa squadra è più forte. Adesso toccherà a Palladino farla rendere al meglio. Anche per me la squadra che è stata costruita in estate è migliore dell’anno scorso”.

Il nuovo attacco? Non bastano solo Gud e Kean, perché se dietro continui a subire gol con quella facilità, o comunque a concedere delle occasioni importanti ad ogni avversario e in ogni gara, come accaduto anche con la Lazio, Kean e Gudmundsson non ti bastano da soli. Anche nel secondo tempo domenica, per quanto la Fiorentina abbia fatto un’ottima ripresa e abbia cambiato modulo, passando a quattro, ha comunque concesso un paio di occasioni clamorose. E’ lì che la Fiorentina deve migliorare, che Kean e Gudmundsson facciano bene quello penso non ci siano grandi dubbi”.

Il modulo? Per me non ha gran senso parlare di difesa a tre, quattro, di moduli. La cosa davvero importante è che i giocatori vengano schierati nei loro ruoli, non che giochi Biraghi centrale o un giocatore che adattato in altre caselle del campo se non ha quelle qualità. Un conto è se hai degli assenti, nell’emergenza, ma l’importante è che i giocatori facciano quello che sanno fare”.

Comuzzo? Può migliorare e crescere ancora molto. Comuzzo è giovane, sta facendo ottime cose anche se ogni tanto commette qualche errore. Coi giovani ci vuole pazienza, ma si vede che ha delle qualità."

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