Grigliata al Viola Park, tutta la Fiorentina insieme a pranzo, c'è anche Commisso. Ecco tutte le foto

La Fiorentina si trova tutta insieme a pranzo nei bar del Viola Park per una grigliata tutta insieme. Ecco le foto pubblicate dai social ACF

A tre giorni dalla sfida di campionato contro l'Empoli la Fiorentina si regala un momento di leggerezza e unione facendo una bella grigliata al Viola con tutti, dai giocatori ai dirigenti fino allo staff e tanti dipendenti. Presente anche il patron Rocco Commisso con la moglie Caterina. Ecco le foto

LE PAROLE DI COMUZZO

https://www.labaroviola.com/comuzzo-la-vittoria-aiuta-sempre-il-passaggio-alla-difesa-a-3-processo-che-deve-abbreviarsi/269760/