Comuzzo: "La vittoria aiuta sempre. Il passaggio alla difesa a 3? Processo che deve abbreviarsi"

L'estratto dell'intervista al giovane difensore della Fiorentina ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

Il giovane difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole in un estratto dell'intervista:

"Abbiamo ottenuto 3 punti con la Lazio, che sono importantissimi ed ora dobbiamo lavorare per poi arrivare a prendere i punti che ci meritiamo. La vittoria aiuta sempre, poi presa all'ultimo è stata una liberazione per tutti noi.

Difesa a 3 o a 4? Cambiano diverse cose, per un difensore passare da una difesa 3 ad una a 4 o viceversa è diverso, anche per il ruolo che ricopri. A 2 ti ritrovi più isolato, ma c'è più spazio sugli esterni. A 3 il centrale comunque svolge un ruolo che dà molta più responsabilità in fase difensiva. Questo processo deve abbreviarsi e non può durare per tutta la stagione, però ce la stiamo mettendo tutta. Empoli-Fiorentina? È un derby, sì, ma l'approcciamo come qualsiasi altra partita. Non c'è troppa differenza".

Pruzzo: “Beltran può aver già chiuso la sua stagione a Firenze, il mister non lo vede”

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