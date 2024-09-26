Pruzzo: "Beltran può aver già chiuso la sua stagione a Firenze, il mister non lo vede"

L'ex attaccante di Roma, Fiorentina e Genoa ha parlato della stagione iniziata da Beltran che ha giocato con il contagocce

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo che ha commentato i temi più importanti della situazione in casa viola: "Ad Empoli sarà una partita difficile per la Fiorentina perché la squadra azzurra è concentrata sul lavoro e sta giocando molto bene, in più si sa che per gli empolesi è la partita dell'anno e ci saranno tante motivazioni per provare a vincere. La Fiorentina deve mettere in campo la sua forza e le sue qualità tecniche che sono più alte dell'Empoli, bisognerà essere bravi a portare la gara dove la Fiorentina vuole. "

Su Gudmundsson: "Partirà titolare, credo che è pronto per prendersi la Fiorentina con il suo talento ed i suoi numeri. Per me lui deve giocare in coppia con un altro trequartista dietro alla punta per rendere al meglio."

Su Bove: "Ragazzo giovane, è in crescita e ha ottime caratteristiche per fare bene nel centrocampo della Fiorentina, è duttile e sa capire il gioco. Non lo vedo come trequartista, ma è perfetto per fare la mezz'ala al lato del regista perché sa inserirsi molto bene."

Su Beltran: "L'argentino è quasi la quinta scelta per Palladino, è letteralmente sparito e non capisco il motivo di questa scelta perché l'anno scorso sono stati investiti tanti soldi su di lui, però a quanto pare non lo vede il mister. La sua stagione può dirsi quasi chiusa."

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