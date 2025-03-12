Felipe Melo: "Oggi non lascerei mai Firenze per la Juve, la gente mi amava ed io amavo i fiorentini"

Il brasiliano ex Fiorentina e Juventus è stato intervistato da Sky Sport in vista della sentitissima partita di Domenica prossima al Franchi

In vista della sfida tra Fiorentina e Juventus, Sky Sport ha intervistato Felipe Melo, ex centrocampista che ha vestito entrambe le maglie e che, come sempre, non è stato banale nelle sue dichiarazioni. Il brasiliano ha ricordato il suo trasferimento del 2009 dalla Fiorentina alla Juventus, una scelta contestata dai tifosi viola e sulla quale, col senno di poi, ha espresso un ripensamento: "Se oggi farei una scelta diversa? Con la mentalità di oggi non avrei lasciato Firenze. Avevo fatto una grande stagione, ero in Nazionale, la gente mi voleva bene e io amavo i fiorentini. Ma il mio sogno era l’Inter, l’ho sempre detto".

Sulla sua esperienza in bianconero, Melo ha voluto chiarire alcuni fraintendimenti: "Molti dicono che parlo male della Juve, ma non è vero. Sono stato orgoglioso di indossare quella maglia. Però ho sempre tifato Inter sin da bambino e volevo giocare lì. Non è successo allora, ma fa parte della vita. A Torino ho vissuto tre anni difficili, ma quell’esperienza mi ha reso un professionista migliore”.

Lo riporta tuttomercatoweb.com