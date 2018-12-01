Felipe Melo: "A Firenze battere la Juve vale uno Scudetto, i bianconeri dovranno stare attenti"

Felipe Melo, ex centrocampista di Fiorentina e Juventus, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere di Torino: "La Juventus ha praticamente già ipotecato i...

Felipe Melo, ex centrocampista di Fiorentina e Juventus, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere di Torino: "La Juventus ha praticamente già ipotecato il suo ottavo scudetto consecutivo, ma dovrà fare molta attenzione. Per la Fiorentina la partita contro la squadra bianconera vale quasi quanto la conquista di un tricolore. Sappiamo quanto sia difficile giocare in casa della Fiorentina. Al Franchi l’atmosfera sarà molto calda, perché arriva una partita importante tra due grandi squadre divise da una rivalità storica".

Prosegue sulla partita: "Cosa mi aspetto dalla sfida? Penso che vedrò un big match. E sono convinto che ci sarà da divertirsi, perché i tifosi e la squadra viola vivono la partita contro la Juventus proprio come se fosse una finale. Detto questo, ripeto che per la formazione di Stefano Pioli non sarà sicuramente facile affrontare una squadra che non ha ancora perso nemmeno una partita di Serie A. Insomma, sarà molto dura. Ma per entrambe".