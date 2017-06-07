Felipe Melo: "Mando un bacione ai tifosi della Fiorentina, i tifosi viola mi sono rimasti nel cuore"

Amo l'Italia e non la potrò mai dimenticare. Non posso non ricordarmi dei tifosi della Fiorentina" così Felipe Melo in un'intervista

Felipe Melo è stato intervistato da InterNews ma non ha potuto fare a meno di parlare della Fiorentina e dei suoi tifosi:

"Amo l'Italia, mi ha fatto crescere tantissimo. Mando un abbraccio e un bacione al pubblico della Fiorentina e, soprattutto, a quello dell'Inter. Io sono interista, spero di vedere la squadra in alto già nella prossima stagione. Ma lo stesso vale per la Viola, i suoi tifosi sono sempre nel mio cuore"