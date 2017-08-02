Felipe Melo attacca l'allenatore del Palmeiras su WhatsApp e poi si scusa: "Ero ubriaco"

Festeggiamenti a base di champagne e volano parole grosse...

L'ex viola e nerazzurro Felipe Melo di nuovo nell'occhio del ciclone con il Palmeiras dopo l'audio WhatsApp diffuso in cui si scagliava contro il tecnico Cuca, che lo aveva invitato anche a mezzo stampa a cercare un'altra squadra. E Melo non risparmia la sua ira contro il tecnico definendolo "vile, cattivo e bugiardo, sta chiamando la stampa per parlare di un sacco di cose" e dicendo che per colpa sua non può più indossare la maglia del Palmeiras. Poi il giocatore ha chiesto scusa attraverso un'intervista a ESPN Brasil peggiorando anche le cose visto che ammesso di "non sapere chi ha diffuso l'audio perché ero ubriaco, visto che avevo festeggiato con champagne il compleanno di mia moglie. Volevo dimenticare i problemi, ho festeggiato con lei, avevo diverse persone a casa e non so con chi ho parlato" scatenando se possibile ancor più l'ira dei tifosi e della società.