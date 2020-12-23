VIDEO, Felipe Melo guarda Juventus - Fiorentina ed esclama: "Tre a zero e casa, Forza Viola"
Particolarmente contento della grande vittoria della Fiorentina sul campo della Juventus l'ex Felipe Melo che esulta cosi
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2020 23:28
Entusiasmo anche di Felipe Melo per la vittoria della Fiorentina in casa della Juventus. Ecco il video postato su Instagram dal calciatore brasiliano ex viola ed ex bianconero che si lascia andare ad un "Tre a zero e a casa, Forza viola"
LA JUVENTUS FA LA MORALE A COMMISSO, ORA NEDVED FA PEGGIO. MANCA ROSSO A BORJA, I RIGORI NON CI SONO
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