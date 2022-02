Esordio di Pulgar al Galatasaray, in Turchia non hanno dubbi: “Sembra Felipe Melo, forte come lui”

Ieri per la prima volta Erick Pulgar è sceso in campo con la maglia del Galatasaray. Arrivato dalla Fiorentina in prestito fino al termine della stagione, il centrocampista cileno è sceso in campo nei minuti finali del match contro l’Alanyaspor, pareggiato 1-1. Oggi sui media turchi le prime analisi del calciatore ancora di proprietà della Fiorentina. E a Istanbul non hanno dubbi sul paragone: “E’ un centrocampista molto aggressivo, simile a Felipe Melo”, si legge sul sito ‘Ajansspor’. Viene evidenziata anche la capacità di Pulgar di recuperare palle e poi di saperla smistare con intelligenza. Lo riporta TMW

