24 ore da incubo per il tifoso della Fiorentina, girano le scatole come non mai. Nel nome del bilancio

Per chi tifa Fiorentina non sono state 24 ore semplici, le peggiori in assoluto di questa stagione. La squadra viola perde in casa contro la Lazio 0-3, una battuta d’arresto pazzesca, una botta incredibile. Un giorno dopo, Dusan Vlahovic con la maglia bianconera, pronti via segna e trasforma la Juventus, che nell’ultima partita non aveva mai tirato in porta. A San Siro la squadra di Allegri non ci era mai riuscita mentre con il giocatore Made in Florence cambia volto; gioca, segna e vince. Poteva andare male, è andato peggio. Nel nome del bilancio e non guardando il lato tecnico, che ci consegna una Fiorentina assai più debole e una Juventus, fino a poche ore fa diretta concorrente della squadra di Italiano (lo diceva la classifica) per l’Europa e ora addirittura lanciata per il quarto posto con qualcuno che nomina lo scudetto. Girano tante le scatole a chi tifa viola questa sera. S’è rovesciato il mondo. Forse era meglio fosse continuata la sosta…

NON PARTE CON IL PIEDE GIUSTO L’ESPERIENZA DI PULGAR