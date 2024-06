Brasile, Felipe Melo perde le staffe e aggredisce un addetto stampa: per lui maxi squalifica e denuncia

Felipe Melo è stato protagonista di un episodio che di certo dista anni luce dal mondo del calcio e dallo sport in generale. Il centrocampista ex Fiorentina, ora nel Fluminense, proprio ieri è finito sotto i riflettori per un caso di aggressione fisica nei confronti di un addetto stampa della squadra avversaria. Mosso probabilmente dalla frustrazione dopo il gol vittoria dell’Atletico GO al 95′, il centrocampista brasiliano ha rincorso l’addetto stampa per poi spintonarlo con violenza. Si presume che la vittima dell’aggressione avesse offeso pesantemente la panchina del Fluminense, alimentando ulteriormente la frustrazione dell’ex viola. Ora rischia non solo una squalifica pesante, ma anche una denuncia per aggressione.

